Daria Bignardi presenta il suo nuovo libro a Pisa

, 20 novembre 2024 - La libreria Ghibellina è lieta di invitare il pubblico all’incontro con, che si terrà venerdì 22 novembre alle 18 al Cinema Lumière. L’autrice, dialogando con Alessandra Peretti, parlerà del suo ultimo, Ogni prigione è un’isola, edito da Mondadori. Il: un viaggio nelle prigioni, reali e interiori. Nel suolavoro,ci guida in un viaggio nei luoghi estremi della sopravvivenza e dell’umanità più essenziale. "Il carcere è come una giungla amazzonica, un paese in guerra, un’isola remota", scrive l’autrice, che esplora le realtà carcerarie attraverso esperienze dirette e racconti intensi. Da trent’anni, infatti, lafrequenta il mondo delle prigioni: ha collaborato con il giornale di San Vittore, realizzato interviste televisive con detenuti, portato sua figlia neonata in parlatorio e continuato a mantenere contatti con numerosi reclusi.