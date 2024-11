Oasport.it - Curling, cruciale vittoria dell’Italia sulla Germania. Ma è ammucchiata per le semifinali

L’Italia ha sconfitto laper 8-5 e ha infilato la sestaagli Europei 2024 dimaschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale si è imposta in uno scontro direttoe ha difeso il secondo posto in classifica generale, alla pari con la Svezia e a una lunghezza di distacco dalla capolista Scozia (battuto nello scontro diretto). Gli azzurri hanno un’affermazione di vantaggio su, Norvegia e Svizzera quando manca una giornata al termine del round robin.Il quartetto tricolore tornerà in scena domani (giovedì 21 novembre, ore 13.00) per affrontare la Svizzera, in contemporanea con Svezia-Scozia, Cechia-Norvegia e-Inghilterra. La situazione è decisamente complessa in ottica qualificazione alle, riservata alle prime quattro classificate della fase a gironi: battendo gli elvetici si passerebbe il turno e si andrebbe a lottare per le medaglie, ma un ko contro i rossocrociati obbligherebbe a guardare i risultati degli altri incontri, anche perché Joel Retornaz e compagni sono in svantaggio con Norvegia e Svezia negli scontri diretti.