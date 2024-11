Oasport.it - Coppa Davis 2024, incertezza tra USA e Australia: il doppio potrebbe spostare gli equilibri

Bentornata. Ultimo step della storica competizioni per Nazionali all’ormai abituale cornice del José Maria Martin Carpena di Malaga. L’Olanda ha mandato sorprendentemente ko la Spagna scrivendo la parola fine alla carriera di Rafa Nadal, Germania e Canada si stanno sfidando per un posto con gli iberici in semifinale, mentre oggi sarà il momento di coloro che incroceranno una tra Italia e Argentina: è il momento della sfida tra Stati Uniti e.Un incrocio che si preannuncia equilibratissimo anche a causa del livello dei due contendenti. A partire dalla sfida tra i due numeri 1, Taylor Fritz ed Alex de Minaur: il nuovo numero 4 al mondo sta esprimendo il suo miglior tennis e soltanto un fenomenale Jannik Sinner gli ha tolto il trionfo alle Finals. Ma anche l’oceanico è riuscito a dargli parecchia noia a Torino, in un match chiusosi al terzo set.