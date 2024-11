Tpi.it - Cop29, i negoziati continuano ma i Paesi in via di sviluppo avvertono: “Non meno di mille miliardi di dollari”

Baku – La prima settimana della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima è cominciata subito dopo l’elezione di Trump negli Stati Uniti, continuata con la decisione di Milei di ritirare la delegazione argentina e finita con lo scontro tra l’Azerbaijan e la Francia, a causa del supporto di quest’ultima all’Armenia, in conflitto con il Paese ospitante.Qualche giorno dopo l’intervento in plenaria di Meloni, che ha detto che “un approccio troppo ideologico e non pragmatico rischia di farci deragliare dalla strada del successo”, l’Italia è stata irrisa davanti alla stampa di mezzo mondo venendo nominata – per essere il secondo importatore di gas in Europa e per il suo rapporto intimo con l’Azerbaijan – “Fossil of the day”. Secondo la società civile riunita a Baku, che ha simbolicamente consegnato a una delegata di Italian Climate Network questo “tapiro”, siamo uno dei “che fanno del loro meglio per fare del loro peggio”.