Lapresse.it - Camogli, scatta una foto ma arriva la mareggiata: trascinata via

Vento forte, onde alte, maltempo si sono abbattuti in queste ore su diverse regioni italiane e in particolare in Liguria. Aun video ritrae quella che sembra una donna che si affaccia per fare delleo dei video con il telefonino e che viene poivia da un’onda.Il video, postato tra gli altri dalla pagina ‘Il mugugno genovese’, ritrae la personadall’onda e spinta, fortunatamente, verso la riva. Sembra che infatti la persona in questione stia bene e non abbia riportato particolari ferite, poiché è stata spinta sulla spiaggia.