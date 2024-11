Uominiedonnenews.it - Bruno Vespa Lascia La Rai: Spunta L’Offerta Di Piersilvio Berlusconi!

Leggi su Uominiedonnenews.it

, volto storico della Rai, riflette sul futuro: con il contratto in scadenza,Mediaset. Scopri quali sono le sue intenzioni e come potrebbe cambiare la TV italiana.e il futuro incerto in Rai: dubbi e offerte in arrivo da Mediaset, figura storica del giornalismo e della televisione italiana, potrebbe essere vicino a un momento cruciale della sua carriera. Durante un’intervista al programma Un giorno da pecora, il conduttore di Porta a Porta ha rivelato che il suo contratto con la Rai sta per scadere e il rinnovo appare tutt’altro che certo. In un dialogo con Giorgio Lauro e Marisa Laurito (ospite temporanea al posto di Geppi Cucciari),hato intendere che la permanenza sulla rete nazionale potrebbe non essere garantita, specialmente in un momento in cui Mediaset si sta dimostrando interessata a portarlo tra le proprie fila.