Gaeta.it - Assolto il presunto mandante dell’omicidio di Salvatore Barbaro: il processo si chiude a Napoli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattimento che ha coinvolto Natale Suarino, accusato di essere ildi, si è concluso con un’assoluzione. La sentenza è stata emessa per un caso risalente al 2009, dove il giovane, scambiato per un altro, ha perso la vita a Ercolano. Questodiha sollevato interrogativi e tensioni, visto il contesto legato alla criminalità organizzata nella regione.La vicenda die il contesto storicoIl 13 novembre 2009,rimase vittima di un agguato mortale a Ercolano, un’area nota per la presenza di clan mafiosi. L’errore fatale del killer risiedette nell’aver scambiatoper Ciro Savino, ritenuto un elemento collegato al clan Iacomino-Birra. La vita disi spense a causa di una sparatoria che mirava a colpire un diverso obiettivo.