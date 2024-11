Anytime Fitness contro la violenza sulle donne | a Roma una giornata di talk e autodifesa aperta a tutti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 novembre 2024 –, il più grande franchising per palestre al mondo e l’unico presente ini continenti, scende in campo nella battagliala: si svolgerà infatti domenica 24 novembre al’iniziativa Con coraggio e difesa:scende in campola, l’evento pensato per sensibilizzare nella lottagli abusi.L’appuntamento, che si svolgerà presso il clubPamphili, sarà scandito da una fase dia cura di Monia Cupellini, mental coach, Presidente dell’Associazione Attraverso Nuovi Occhi e attivista per la prevenzione alladi genere, e da una lezione di difesa personale di Gabriele Saccavino e Stefano Buscaglia, istruttori esperti di KUAI, scuola di difesa personale di derivazione militare italiana.