Anticipazioni This is me, gli ospiti di Silvia Toffanin mercoledì 20 novembre

Tutto pronto per il debutto diis me, il nuovo show condotto dae dedicato ai più grandi talenti emersi dalla scuola di Amici. Nella prima puntata del programma, in onda in prima serata su Canale 520, alcuni ex allievi d’eccellenza del talent come Emma, Giuseppe Giofré ed Irama, saliranno sul palco con star del calibro di Fabri Fibra, Raf e Fred De Palma.Chi sono glidella prima puntata diis meUna serata all’insegna della musica, della danza e dell’entertainment a 360 gradi: la prima puntata diis me, condotta da, promette emozioni e grande spettacolo. Sul palco saliranno infatti alcuni ex allievi di Amici, che hanno saputo ritagliarsi un ruolo importante nel panorama artistica italiano e internazionale. Tra glidella prima puntata ci saranno Emma, vincitrice del talent nel 2010, cantante multiplatino e vincitrice del Festival di Sanremo; Giuseppe Giofre?, vincitore di Amici della categoria Danza nel 2011, da tanti anni ballerino di fama internazionale accanto a (tra le altre) Taylor Swift, Jennifer Lopez e Dua Lipa; e Irama, uscito trionfante dall’accademia di Amici nel giugno 2018 oggi importante e amatissimo artista multiplatino.