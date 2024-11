Ilfoglio.it - Alexis de Tocqueville. Tre esercizi di lettura

Uscito in prima edizione nel 1990, questo volume ora pubblicato nella Biblioteca paperbacks si sviluppa attraverso tre capitoli (e una finale nota biografica). Il primo, “: un profilo”, riproduce l’introduzione dello studioso bolognese agli "Scritti politici" dipubblicati dalla torinese UTET. Il secondo, “e la modernità”, costituisce una versione ampliata rispetto al saggio scritto nel 1987 per un volume in onore di Luigi Firpo. Il terzo, “e il partito politico”, riproduce, seppure con qualche correzione, un saggio pubblicato nel 1968 sulla rivista Il Pensiero Politico. Oggi gli studi tocquevilliani non sono certo rari, in Italia e altrove (tra i tanti e importanti lavori, si pensi a quelli di Mario Tesini e Alan Kahan), ma va osservato come quando Nicola Matteucci (1926-2006) vi si avvicinò, lo stato dell’arte, soprattutto nel nostro paese, era ben diverso.