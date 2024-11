Iodonna.it - «Alena Seredova? Mi ha dato un grande dolore farla soffrire»

Gigi Buffon, in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, si racconta a cuore aperto. E parla della carriera e degli amori. E della depressione. Una vita passarta a «cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi». Che è il titolo della sua autobiografia, pubblicata da Mondadori e uscita ieri. Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, le nozze sulle colline lucchesi: romanticismo e ospiti vip X Leggi anche › Ilaria D’Amico e Gigi Buffon presto sposi: ci sono le pubblicazioni Gigi Buffon si racconta: vita, carriera, depressioneA Cazzullo, Gigi Buffon ha raccontato di aver esordito in Nazionale quando ancora non aveva compiuto 15 anni.