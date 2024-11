Zelensky | Mosca vuole continuare guerra

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.48 "Ogni giorno, esortiamo il mondo a essere risoluto. Ogni nuovo attacco russo non fa che confermare le vere intenzioni di Putin.che lacontinui, non è interessato a parlare di pace. Dobbiamo costringere la Russia a una pace giusta". Così su X il presi- Così su X il presidente ucraino, dopo le 7 vittime in un dormitorio scolastico colpito nei raid russi sulla regione di Sumy. A colpire è stato un drone, a Hlukhiv, ha detto, riferendo di dieci feriti e diverse persone intrappolate fra le macerie.