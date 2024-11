Davidemaggio.it - Uomini e Donne: Alessio costretto a lasciare il trono

Leggi su Davidemaggio.it

Caos nella registrazione odierna di. A causa di una segnalazione sul suo conto,Pecorelli ha dovutoiled ha terminato prima del previsto la sua esperienza nel dating show condotto da Maria De Filippi.Secondo quanto segnalato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, tutto è partito quando – nella registrazione avvenuta ieri – Maria ha parlato di una segnalazione su, secondo la quale sarebbe stato visto in diversi locali con una ragazza completamente estranea a. A quel punto,e le sue corteggiatrici sono usciti dallo studio per visionare alcune foto e non vi hanno più fatto ritorno.L’argomento è stato dunque ripreso quest’oggi. Nonostante la smentita di, pronto a giurare che la ragazza vista insieme a lui fosse soltanto un’amica, le corteggiatrici non hanno creduto alle sue parole.