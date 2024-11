Tra giustizia e vendetta Delmastro supera il confine

Leggi su Lanotiziagiornale.it

C’è qualcosa di poeticamente nostalgico nella “gioia” di Andrea. Non quella gioia banale dei comuni mortali – un tramonto, un abbraccio, una vittoria della nazionale. No, la gioia del nostro sottosegretario allaè più selettiva: si accende quando può vantarsi di “non far respirare” i detenuti nelle auto della penitenziaria. Del resto, cosa c’è di più eccitante per un uomo di governo che poter togliere il fiato a qualcuno? È la versione ministeriale del bullo di quartiere, solo che invece della giacchetta firmata ha la delega alla. E mentre nelle carceri si muore (ottanta suicidi quest’anno, ma chi li conta più?), lui si crogiola nel sua esibizione muscolare.La verità è chenon ha confuso solo il ministero dellacon quello delladi Stato.