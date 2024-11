Secoloditalia.it - Tiro al bersaglio sul Conte dimezzato (da Renzi a Grillo): il M5S ha perso un elettore su due

“Piovono pietre” su Giuseppe, per dirla col titolo di un film di Ken Loach, all’indomani del voto delle regionali in Emilia Romagna con il M5s in caduta libera. “Quello che perde di più è il partito diche ha deciso di schierarsi in maniera preconcetta e priva dinuti con il Pd e la gente gli sta dando delle sonore bastonate”. Queste le parole durissime di Danilo Toninelli, ex ministro pentastellato ed oggi nel collegio dei probiviri del M5s in un colloquio a Radio Cusano Campus rilanciato sui suoi social.mette d’accordo Toninelli e: si è scavato la fossa“Il M5s – dice Toninelli – hai voti rispetto alle ultime elezioni: da 100mila a 50 mila in Emilia Romagna e da 30mila a 15mila in Umbria. Se non è una sconfitta questa che cosa è?”,“si è già scavato la fossa”.