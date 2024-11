Nerdpool.it - The Batman Parte II: Barry Keoghan parla del futuro del Joker dopo le recenti voci sullo spinoff

Theha presentato agli spettatori ildiin una breve scena cameo, rilasciando in seguito una versione eliminata più lunga. Tutto questo, ha messo in moto le menti dei fan che da tempo si chiedono come sarà il prossimo incontro tra il Crociato incappucciato e il Clown Principe del Crimine. Da allora lesul ritorno disi sono moltiplicate. Una di queste è che ildipotrebbe essere il cattivo di TheIII e ricevere una serie prima del film per prepararlo.il successo di The Penguin, i fan vogliono di più dallo scrittore/regista Matt Reeves e una serie sulsarebbe perfetta. Purtroppo,ha dovuto smentire questein una recente intervista con Josh Horowitz.Quando gli è stato chiesto delha risposto: “Ancora una volta, sapete, è un personaggio iconico e per le persone che lo interpretano, sapete, si tratta di performance iconiche ed è un personaggio importante.