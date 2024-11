Ilgiorno.it - Tensostruttura. In vista acquisto e sistemazione

Leggi su Ilgiorno.it

Durante la seduta dell’ultimo Consiglio comunale, è stata approvata una variazione di bilancio che include, tra i provvedimenti, anche l’(con 90mila euro) dellache copre l’area palco del centro civico di via Marzabotto. L’obiettivo è di riqualificare l’intera area, dove sono già presenti una struttura al coperto, luogo di incontri e utile per l’organizzazione di eventi; lo spazio con i giochi per i bambini (che saranno tutti sostituiti) e il palco per le manifestazioni, coperto, appunto, dallache, fino all’deciso dal Comune, era solo noleggiata. "Visto l’uso continuativo dell’area e l’ampia richiesta da parte di cittadini e associazioni, il Comune ha inoltre deciso, per il futuro, di prevedere una copertura stabile, incaricando uno studio per la progettazione – spiega il sindaco Rino Pruiti –.