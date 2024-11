Lanazione.it - Tasse e tariffe: nessun ritocco: "Attenzione alle fasce deboli. Investimenti per lo sviluppo"

Leggi su Lanazione.it

di Gabriele Masiero PISA(Irpef, Imu e imposta di soggiorno e altre) einvariate con una riduzione delle previsioni di entrata per le alienazioni patrimoniali del Comune (6,3 milioni di euro la previsione d’incasso) e, ha assicurato il sindaco Michele Conti, "la stessaalla promozione di eventi all’altezza dell’appeal di una città come la nostra e ai servizi sociali rivolti ai nostri concittadini meno fortunati anche per superare nel tempo il meccanismo dei bonus". La Giunta ha appena approvato la proposta del bilancio di previsione 2025-2027, assieme al Documento unico di programmazione. L’iter della manovra finanziaria approderà in commissione e poi in consiglio comunale a dicembre "per essere approvato definitivamente entro Natale", ha aggiunto Conti, "consentendo di partire con la gestione dell’anno nuovo in maniera piena e operativa.