Quotidiano.net - Stefano Bonaccini e il voto in Emilia Romagna: “Che errore lucrare sulle nostre alluvioni”

Bologna, 19 novembre 2024 – Alla vigilia di questa tornata di Regionali la previsione era di un 3-0 per il centrosinistra, ma le urne hanno restituito una realtà leggermente diversa: questi risultati cosa insegnano al Pd? "La realtà è che in questo momento la destra, dove governa, fa fatica a essere confermata – sottolinea l'europarlamentare dem ed ex presidente dell'Emilia Romagna –. Capitola in Umbria, dopo aver perso Perugia pochi mesi fa, e vince a stento in Liguria. Mentre in Emilia Romagna pagano un prezzo ancor più salato: hanno fatto sciacallaggio, provando a colpire la Regione e senza dare risposte ai cittadini rispetto agli indennizzi e alla ricostruzione.