Ilgiorno.it - Stash derubato a Milano col trucco del gatto sotto l’auto: via 4 orologi da migliaia di euro

Leggi su Ilgiorno.it

– Stavolta i ladri hanno usato uno stratagemma insolito: "Scusi, può scendere dalla macchina: c'è unlì", ha detto un uomo in lingua inglese. Il conducente del suv ha subito aperto la portiera per controllare, ma di felini non c'era traccia; nel frattempo, il complice ha aperto uno degli sportelli posteriori e ha portato via uno zaino con quattrodel valore di centinaia didi. La vittima del tranello è Antonio Fiordispino, meglio noto come, trentottenne frontman del gruppo musicale The Kolors. È stato proprio l'artista ad avere l'intuizione di scattare una foto alla macchina dei due sconosciuti, dando così alla polizia la traccia che li ha portati a trovare il covo, a recuperare i preziosi cronografi e a indagare per furto e ricettazione i ladri (uno dei quali è stato già espulso).