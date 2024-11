Lanazione.it - Sos mense comunali, una famiglia su tre non paga la retta

Prato, 19 novembre 2024 – La crisi delle famiglie emerge quanto mai con prepotenza dai dati snocciolati ieri durante la commissione 5 presieduta da Rosanna Sciumbata durante la quale è stata ascoltata Valentina Pacini, dirigente del settore scolastico. Oggi ci sono 2858 famiglie che nonno il pasto dei propri figli. Percentuale che fa ancora più impressione se paragonata ai pasti quotidiani erogati dal Comune che sono circa 9600: unasu tre, quindi, non riesce a saldare i 5,40 euro giornalieri (nel caso del coso più alto del pasto, che comunque viene calcolato in base all’Isee) per ladella refezione. Tra questi ci sarà anche qualcuno che se ne approfitta, ma è comunque un dato choc che impone una riflessione. I pasti nonti si traducono in un ammanco per le cassedi 740mila euro, non proprio una banalità.