Ilgiorno.it - Sindaci sotto attacco, aumentano minacce e intimidazioni: “Ma il Governo taglia i fondi”

MILANO –leagli amministratori locali, ma la proposta della nuova legge di bilancio 2025 riduce iper le vittime. A segnalarlo, l’Osservatorio sugli amministratoritiro di Avviso Pubblico, associazione nata nel 1996 per riunire gli Amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica. “Ci siamo accorti – spiega Claudio Forleo, responsabile Osservatorio Parlamentare – del taglio dell’80%, da 6 a 1 milione di euro, del fondo destinato agli amministratori locali vittime di, mentre è stato azzerato quello da 5 milioni di euro per i Comuni sciolti per mafia. La richiesta è di ripensarci, perché 5 milioni di euro non cambiano la finanziaria. Ci sono emendamenti in questo senso, che chiedono non solo di ripristinare i, ma anche di aumentarli, perché non si può dire che funzionino.