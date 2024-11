Sciopero del 29 novembre Salvini avverte | Senza fasce di garanzia interverrò con la precettazione I treni esclusi dalla protesta

Leggi su Open.online

Nessun segnale di distensione tra sindacati e governo, la mobilitazione continua. Le sigle Cgil e Uil hanno confermato logenerale del 29. Dopo che il Garante ha fatto dei rilievi sul blocco dei, i sindacati hanno escluso il settore ferroviario. Per il resto, tutto è rimasto invariato rispetto all’annuncio: la legge di Bilancio del governo Meloni è definita «inadeguata» e i lavoratori incroceranno le braccia per chiedere l’aumento di salari e pensioni ere per le misure su sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. Matteo, a margine di un appuntamento al Tempio di Adriano, a Roma, si è espresso così sullogenerale: «Lascio giudicare agli italiani se sia normale la quantità di scioperi nei trasporti in questi due anni, che non ha precedenti nella storia».