Gaeta.it - Scandalo Calippo Gate: Francesca Giubelli denuncia i pericoli del digitale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, la prima influencer virtuale italiana certificata da Meta, ha deciso di affrontare il delicato tema del controverso ‘Tour’. Attraverso un nuovo reel su Instagram,ha espresso preoccupazione per le giovani coinvolte e per le gravi implicazioni sociali di queste pratiche, ringraziando il programma ‘Le Iene’ e il giornalista Gaston Zama per la loro coraggiosa inchiesta.Il messaggio disulNel suo video,dichiara: “Desidero ringraziare ‘Le Iene’ e Gaston Zama per aver portato alla luce una pratica tanto discutibile che sta influenzando negativamente il nostro tessuto sociale.” Parlando del ‘Tour’,come questa pratica sfrutti l’immagine e la vulnerabilità delle giovani, spesso spinte a offrire contenuti intimi su piattaforme come OnlyFans.