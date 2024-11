Formiche.net - Regionali, una lezione al centrodestra. Per vincere serve la politica

Sempre difficile trarre lezioni generali da elezioni particolari. Tuttavia, la duplice sconfitta di ieri unaaldovrebbe averla impartita: peroccorre la, e lanon la improvvisi né la cali dall’alto; la costruisci nel tempo, pezzo dopo pezzo, senza mai smettere di ascoltare quel che si muove nella società. Non è quello che è accaduto in Emilia-Romagna, dove la sconfitta era scontata, e non è quello che è accaduto in Umbria, dove la vittoria era attesa. Cominciamo con l’Emilia-Romagna.Molti anni fa, chiacchierando con Silvio Berlusconi quando ancora non avevo idea che avrei finito per accettare una candidatura, gli chiesi per quale diavolo di ragione Forza Italia e gli altri partiti delfossero così poco presenti nel dibattito pubblico sulla vita delle città emiliano-romagnole e della regione.