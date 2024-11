Lettera43.it - Processo Regeni, un nuovo testimone: «Ho visto Giulio bendato e sfinito dalla tortura»

Prosegue ila Roma a carico di quattro 007 egiziani, accusati della morte del ricercatore. Dopo le parole di una cittadina tedesca, è spuntata una nuova testimonianza all’interno di un video mandato in onda da Al Jazeera e proiettato in aula. Nel documentario un uomo palestinese, detenuto in una struttura carceraria in Egitto, ha affermato: «era ammanettato con le mani dietro la schiena, con gli occhi bendati. L’ho riche usciva dall’interrogatorio,. Era tra due carcerieri che lo portavano a spalla. Lo stavano riportando alle celle».L’aula del tribunale di Roma durante un’udienza del(Imagoeconomica).Irene: «era un ragazzo normalissimo»A parlare è stata anche la sorella Irene. Quest’ultima ha raccontato: «Ricordo una telefonata di mia madre, mi disse: “Hanno fatto tanto male a”.