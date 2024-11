Gaeta.it - Nasce a Roma il primo forum nazionale sulla formazione interforze per affrontare le sfide moderne

Facebook WhatsAppTwitter Un evento di grande rilevanza ha avuto luogo oggi a, presso il Centro Alti Studi Difesa, segnando l’inizio deldedicato alla. Questa iniziativa mira a riunire le diverse forze armate italiane per riflettere e progettare un modello operativo adatto a fronteggiare le nuove, non solo sul fronte militare, ma anche in ambiti innovativi come l’intelligenza artificiale e la lotta alla disin.Obiettivi dele necessità di un approccio multidisciplinareL’incontro, promosso dal sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, è stato pensato per creare una dottrina condivisa tra le forze armate, rispondendo così a una necessità urgente di adattarsi alle dinamiche contemporanee. “L’intento è costruire un modelloefficace”, ha dichiarato Rauti, evidenziando l’importanza di un’analisi globale di tutte leemergenti.