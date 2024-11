Ilfattoquotidiano.it - “Mina quando si vede in tv cambia canale e fa ussignur!”: lo rivela il figlio Massimiliano Pani. Pazza, coraggiosa e incosciente nell’album “Gassa d’amante”

Il nuovo album disi intintola “” e non è un caso che sia stato scelto il nome del nodo ad occhiello dei marinai perché è anche simbolo del più speciale dei legami, l’amore, che fluttua lungo i dieci brani della tracklist.ha scelto i brani firmati da Elisa Toffoli (“Senza farmi male”) e da Francesco Gabbani (‘Buttalo via’), ma ha anche reso omaggio a Fabio Concato, interpretando la sua “Non smetto d’aspettarti”. Non mancano i giovani artisti che hanno firmato per lei come Antonino Luca Tudisca “Lumi”, già visto nella quattordicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Da segnalare che l’inedito “Amore vero” di Matteo Mancini e Gianni Bindi, che entrerà nella colonna sonora di “Diamanti”, il prossimo film dell’amico regista Ferzan Ozpetek.“È il direttore artistico più forte d’Italia.