Milan incognita terzini | da Theo Hernandez al nuovo colpo

Sugli esterni il club rossonero potrebbe cambiare totalmente volto: da monitorare la situazione legata al francese, ma anche a CalabriaZlatan Ibrahimovic ha coperto le carte. Lo svedese non ha voluto anticipare come il suosi muoverà nel corso del calciomercato di gennaio.: daal(LaPresse) – Calciomercato.itL’ex attaccante non ha escluso che il Diavolo rimanga così senza fare innesti. Una possibilità, questa, da non scartare, ma oggi il club rossonero appare intenzione a mettere a segno almeno due colpi. Oltre al centrocampista, che è una prioritario vista la situazione legata a Ismael Bennacer, ilvuole regalarsi anche unterzino.sta attraversando un momento complicato e farlo rifiatare ogni tanto sarebbe cosa buona e giusta per tutti, ma Filippo Terracciano non ha per nulla convinto.