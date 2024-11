Ilfogliettone.it - Meloni al G20: sì ad alleanza contro fame, no a cibi sintetici

Leggi su Ilfogliettone.it

L'Italia aderisce con "convinzione" all'globalelae la povertà lanciata dal presidente brasiliano Lula. La presidente del Consiglio Giorgiaha preso la parola a Rio de Janeiro, nel corso della prima sessione del summit G20, per ribadire l'impegno italiano per lo "sradicamento" della povertà e della, una delle sfide più "ambiziose" e "complesse" e che il mondo è lontano dal risolvere. La lottala"sarà la nostra più grande eredità; non si tratta solo di fare giustizia, è una condizione essenziale per realizzare società più prospere e un mondo di pace", aveva detto poco prima Lula, che oggi ha incassato anche il sostegno (non scontato) del presidente argentino Javier Milei.Secondo, le due emergenze sono "aggravate" dalle crisi in Ucraina e Medio Oriente.