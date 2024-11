Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 2-1, Amichevole U21 in DIRETTA: tentativo di Bragaru!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Fuori Fedor, dentro Tsarenko nell’.58? Fuori Pafundi e Miretti, dentro Gnonto e Ndour nell’.56? Miretti fermasulla fascia sinistra.54? Tiro di Fedor, para Sassi dopo una deviazione.52? Anticipato Miretti in area di rigore.50? Dentro Veleten, fuori Kvasnytsya nell’.48? Fuori Zacchi, dentro Sassi nell’.46? Inizia il secondo tempo!19.04che parte bene ma poi dopo il gol del vantaggio si siede con Fabbian che segna ma che regala anche il pari, l’trova quindi il pareggio ma nel finale di primo tempo subisce nuovamente il sorpasso degli azzurrini con Pio Esposito.A tra poco per il secondo tempo!47? Finisce il primo tempo,u21 2-1.45? Goooooooooooool, Pio Esposito su assist di Miretti da calcio d’angolo,U21 2-1.