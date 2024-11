Ilgiorno.it - L’arte di una Berlusconi: "Mi firmo solo ’Luna’ e ogni mattina saluto mio zio Silvio in cielo"

di Thomas Fox "Sei anni fa ho deciso di dedicare l’ultimo ciclo della mia vita professionale a quello che poteva rendermi davvero felice". Parla con orgoglio Luna, con quel sorriso affabile e il cappello nero che le dà proprio un’aria da artista. Perché è questo che si sente, prima di tutto: un’artista. Una vocazione che ha fin da bambina, malgrado l’iniziale carriera da imprenditrice. Nata a Milano nel 1975 e figlia di Paolo, da sei anni ha deciso di vivere del suo sogno. Realizzando sculture e dipingendo con quel magnete che ormai la contraddistingue. Da allora ha esposto in diverse gallerie, fino alla Moiré Gallery Milano, uno spazio piccolo ma ben curato da Ouafa Lotfi Tahoun, in una traversa di via Montenapoleone, che ospiterà le sue opere fino all’8 dicembre.