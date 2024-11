Quotidiano.net - La vergogna a Gaza. Assalto agli aiuti umanitari. Saccheggiati 98 camion

"Uno dei più gravi episodi di saccheggio in 13 mesi di guerra a". Così una portavoce della agenziaa Unrwa ha descritto l’impatto della imboscata tesa a un convoglioo il 16 novembre al valico di Kerem Shalom, nel profondo sud della Striscia. Per la popolazione, che da mesi è in lotta perpetua con la fame ed è allo stremo delle forze, si è trattato di un colpo ulteriore. Il tragitto del convoglio, composto da 109, era stato organizzato in fretta ed era diretto verso una strada poco notaautisti. "Sono srari 98 i, alcuni conducenti sono stati percossi" ha aggiunto la portavoce, senza precisare l’identità degli assalitori. Ormai introdurrenel settore meridionale e centrale della Striscia è diventata un’impresa. Per motivi di sicurezza, ha aggiunto il World Food Program (Wfp), diverse strade non possono più essere percorse.