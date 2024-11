Puntomagazine.it - La guerra in Ucraina e il rischio di una nuova escalation

Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all’per colpire obiettivi in Russia con i missili Atacms, aumentando ildi. La reazione di Mosca è immediataLainha tagliato il traguardo dei 1000 giorni dal 24 febbraio 2022, quando l’invasione russa ha segnato l’inizio di un conflitto che sembra non avere fine. Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ribadisce la determinazione di Kiev a resistere e liberare i territori occupati, il conflitto entra in unafase con una decisione che potrebbe cambiare le sorti del campo di battaglia: gli Stati Uniti hanno autorizzato l’ad utilizzare missili a lungo raggio Atacms, armamento capace di colpire obiettivi in territorio russo. Questa mossa, annunciata ufficialmente, ha suscitato forti reazioni sia inche in Russia, e ha alimentato le speculazioni sulla possibilità di un’del conflitto.