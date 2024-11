Thesocialpost.it - Jannik Sinner “lasciato da Anna Kalinskaya per colpa di un’altra ragazza”: ecco chi è

Leggi su Thesocialpost.it

Si fanno sempre più insistenti e martellanti le voci di una possibile rottura tra. Secondo diverse fonti, il tennista italiano e la collega russa si sarebbero lasciati proprio alla vigilia delle Atp Finals di Torino, poi vinte dal numero 1 del ranking Atp. Ma non solo, perchéè sospettato di frequentare di nuovo la sua ex fidanzata Maria Braccini.Leggi anche: Medvedev choc su: “Sono stufo. Mai giocato con uno così, e vi dico che.”Un segnale inequivocabile che trae lasarebbe finita è il fatto che i due non si seguono più su Instagram. In molti hanno infatti notato come sotto l’ultimo post Instagram disia scomparso il like di. Lei infatti lo ha bloccato e i due non si seguono più a vicenda.Post e foto di Maria BracciniMa la prova regina che i due si sono lasciati sarebbe un retroscena bomba secondo cui il motivo della rottura di un rapporto, nato appena lo scorso marzo, subito dopo la vittoria diagli Australian Open, sarebbe un ritorno di fiamma dell’altoatesino per la sua ex fidanzata, Maria Braccini.