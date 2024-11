Lettera43.it - Iran, lascia l’ospedale la ragazza che si era spogliata davanti all’università di Teheran

Ahoo Daryaei, la studentessaiana diventata simbolo della protesta contro il codice di abbigliamento imposto alle donne nel Paese, ha fatto ritorno a casa dopo essere stata ricoverata dal 10 novembre in una struttura ospedaliera. La notizia, lanciata daWire, è stata confermata da Asghar Jahangir, portavoce della magistraturaiana, il quale ha dichiarato che «non è stata intentata nessuna azione legale» contro la giovane. Jahangir ha spiegato che Daryaei, affetta da una malattia non specificata, è stata portata in ospedale per cure e «ora si trova con la sua famiglia». La giovane si era tolta maglietta e pantaloni per opporsi all’obbligo del velo e al codice di abbigliamento, prima dell’intervento di uomini in borghese, che l’hanno portata via con la forza.L’indignazione della comunità internazionale e l’istituzione di una clinica psichiatrica per le donne che rifiutano il veloLa conferma del trasferimento di Daryaei in una struttura psichiatrica aveva suscitato preoccupazione tra le organizzazioni per i diritti umani, già allertate dalla denuncia di molestie subite dalla studentessa ad opera della polizia morale.