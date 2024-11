Inchiesta ultrà deferimenti in arrivo | Calhanoglu rischia tre giornate

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sono giorni intensi per Hakan, sia dal punto di vista fisico che per le implicazioni dell’“Doppia Curva”. L’indagine, che analizza i legami tra, criminalità organizzata, società sportive e calciatori, ha portato il procuratore Chiné a raccogliere documenti utili per far luce sulla vicenda. Secondo Tuttosport, potrebbero presto arrivareper tesserati di Inter e Milan qualora venisse accertata la violazione delle norme federali sui rapporti con le tifoserie organizzate.La posizione diappare tra le più criticheIn particolare, la posizione diappare tra le più critiche. Il giocatore turco, ascoltato come persona informata sui fatti, ha ammesso un rapporto personale con Marco Ferdico, figura di spicco della Curva Nord coinvolto nell’indagine.