Impresa San Marino | batte il Liechtenstein e ottiene un’epica qualificazione Infranti tre tabù in una sola memorabile notte

La storia si può scrivere anche a Vaduz, in uno stadio in riva al Reno, vicino al confine con la Svizzera, dove Sanha superato 3-1, conquistando unanel gruppo C di Nations League. Primo successo in trasferta, prima vittoria in rimonta, prima volta che la nazionale del Titano realizza tre gol in una partita: tutto in una. Il cammino in Nations League è stato trionfale per la Serenissima: sette punti in quattro gare, sei dei quali conquistati contro il, uscito con le ossa rotte dalla sfida giocata al Rheinpark. Sannon era riuscito a vincere per 20 anni, fino all’1-0 del 5 settembre scorso contro il, firma di Nicko Sensoli al 53’. Decisiva, per la promozione, il rigore dell’1-1 trasformato da Nicola Nanni al 92’ contro Gibilterra, la scorsa settimana: ha impedito alla nazionale della Rocca di qualificarsi con un turno di anticipo e ha rinviato tutto al match di Vaduz.