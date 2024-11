Panorama.it - Il 2025 sarà l’anno della pace? Trump (e Scholz) scommettono di sì

Russia-Ucraina, qualcosa si muove. Un evento nuovo nello scenario internazionale, anzi due, hanno scosso la terra immobile in cui stanno affondando sempre più gli eserciti di Kiev e Mosca - con la variabile Corea del Nord, la cui partecipazione al conflitto è il terzo evento che sovverte l’inerzia degli ultimi mesi di guerra e rappresenta un possibile «game changer». I primi due sono l’avvicendamento occorso alla Casa Bianca, con il ritorno spettacolare di Donaldalla guidasuperpotenza americana; e il terremoto nel governo tedesco, che ha spinto il dimissionario cancelliere Olafa telefonare in limine mortis a Vladimir Putin (lo storico filo diretto Mosca-Berlino non è mai stato reciso) per dirgli senza mezze misure: «Ritira le truppe e negozia con Kiev». «Va bene» ha risposto il presidente russo, quasi lusingato dal gesto inconsueto di uno dei maggiori sostenitori dell’Ucraina, «ma l’accordo si fa solo in base alle nuove realtà territoriali».