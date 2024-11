Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Ucraina, Zelensky: “I russi hanno colpito un dormitorio scolastico, 7 morti. Tra le vittime anche un bambino”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un drone russo la notte scorsa haunnella regione di Sumy, nel nord-est dell’. Un attacco che ha ucciso almeno 7 persone fra cui un. Una zona che in questi ultimi giorni è stata oggetto di crescenti attacchi da parte delle truppe di Mosca. È quanto denuncia sui social il presidente ucraino, Volodymyr, precisando che diverse persone potrebbero ancora trovarsi sotto le macerie.a continues to terrorize our border regions. Last night, a drone hit Hlukhiv, destroying a dormitory at one of the local educational institutions. Tragically, as of now, we know that seven people, including a child, were killed in this attack. My deepest condolences go to. pic.twitter.com/QTGbj5GQXn— Volodymyry / ????????? ?????????? (@yUa) November 19, 2024 “Laa continua a terrorizzare le nostre regioni di confine” e nella notte “un drone haHlukhiv, distruggendo un ostello di un istituto”, scrive