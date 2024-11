Gaeta.it - Fisco, tutti questi debiti saranno cancellati nel 2025

Facebook WhatsAppTwitter Nel, molticon ilitaliano verranno, sia su richiesta che in modo automatico, portando un notevole sollievo a numerosi contribuenti.Le cartelle esattoriali e iin generale rappresentano una grande preoccupazione per molti cittadini. Le recenti modifiche introdotte dalla riforma fiscale offrono una prospettiva più rosea per il futuro. Non è solo questa riforma a consentire la cancellazione dei: esistono infatti leggi in vigore da tempo che spesso non vengono prese in considerazione.Ipossono esserein seguito a due meccanismi principali: il discarico automatico e la prescrizione. Dal 1° gennaio, diversi tipi diconsiderati prescritti e pertanto non più esigibili. La prescrizione è un termine legale oltre il quale un debito non può più essere richiesto, e varia a seconda del tipo di debito.