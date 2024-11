Gaeta.it - Elisa Di Francisca eliminata da La Talpa: la terza puntata segna la sua uscita

Facebook WhatsAppTwitterDiha appena concluso la sua avventura nelladi “La“, un reality show trasmesso da Canale 5 e condotto da Diletta Leotta. Questo episodio, andato in onda il 18 novembre 2024, ha sorpreso i fan dell’atleta e della trasmissione. L’asta di immunità è stata al centro dell’attenzione, con i concorrenti che hanno fatto scelte inaspettate, portando a una serata piena di colpi di scena. Scopriamo insieme i dettagli degli eventi che hanno condotto all’imminente eliminazione di Di.La prova dell’asta e le scelte dei concorrentiNel cuore dell’episodio, si è tenuta una prova d’asta che ha messo alla prova la strategia dei concorrenti. Andrea Preti ha puntato 17.400 euro, una somma che ha creato grande suspence. Ma i suoi compagni di avventura, a sorpresa, hanno scelto di non partecipare all’asta, optando per un’offerta di zero euro.