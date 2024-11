Secoloditalia.it - Elezioni regionali, illusioni a sinistra, Elly&co ci sperano: ma la spallata al governo resta un miraggio

Leggi su Secoloditalia.it

Luci e ombre della vittoria del centro. Sì, perché nel day after dell’affermazione dem in Umbria ed Emilia Romagna l’analisi del voto non può limitarsi a una mera lettura dei numeri che, se da un lato asseverano con l’attendibilità della matematica percentuale l’affermazione di Pd e compagni – con i dovuti distinguo di peso elettorale naturalmente – dall’altro, al netto del convitato di pietra dell’astensionismo, confermano la fragilità degli equilibri che tengono precariamente in piedi il campo largo. E di contro, la solidità della coalizione del centrodestra, per quanto sconfitta alle urne., luci e ombre sulla vittoria del centro: editoriali a confrontoGià, perché se in ossequio alla sintesi ma con grande significatività politica – e con buona pace di prefiche e menagramo, tra gli Donzelli in un’intervista al Corriere della sera commenta: «Doveva essere una batosta, invece.