De Vrij sorpreso: «Lascio l'Inter? Io mi diverto! Opzione per altro anno»

De Vrij, protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Bosnia-Olanda, è rimasto sorpreso alla domanda legata al suo futuro all'Inter e il possibile addio. SUL FUTURO – Stefan de Vrij durante la conferenza stampa dal ritiro dell'Olanda, è rimasto sorpreso quando un giornalista gli ha fatto una domanda riguardo il suo futuro e il possibile addio all'Inter: «In Italia dicono che sarà la mia ultima stagione all'Inter? Non so niente, ma sono curioso! (ride, ndr). Io all'Inter mi sto divertendo moltissimo. Ho un'opzione per il rinnovo di contratto ancora per un anno. Ma questa è una scelta che spetta al club, mi piacerebbe approfondire eventualmente questa possibilità».