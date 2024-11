Ilnapolista.it - De Siervo: «Siamo il campionato che investe di più sulla tecnologia per consentire più credibilità»

Leggi su Ilnapolista.it

L’ad della Serie A Luigi Deè intervenuto al Social Football Summit 2024 dove ha parlato del massimoitaliano.De: «ilchedi piùperpiù»«Non guardiamo, noi di Serie A, solo alle altre leghe di calcio. Ma anche a Netflix, Nba, ecc. Perché i competitors sono come usufruisci del tempo libero, non solo le altre leghe. Abbiamo unincredibile: sei squadre in due punti in testa alla classifica, otto in 4 punti in fondo. Abbiamo portato a casa 4 differenti vincitori dello scudetto negli ultimi 5 anni. Poi abbiamo cambiato il format deldi andata e ritorno che non si ripetono. Un calendario customizzato per tutte le squadre che giocano in Europa. Stiamo gestendo tante cose, ilè una cosa cara a tutti noi.