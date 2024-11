Ilfattoquotidiano.it - Dal caso Raimo alle frecce tricolori, dove finisce il diritto di critica dei docenti? Norme e insidie del nuovo codice di comportamento

A febbraio 2023 un professore di Firenze, in un post pubblico, bestemmia contro la nuova denominazione del suo ministero di riferimento, diventato “della Pubblica istruzione e del merito”, e viene sospeso per 8 giorni. Il 4 novembre scorso una docente scrive “di merda” sul proprio profilo Facebook dopo aver visto la pattuglia acrobatica sorvolare il cielo di Venezia e si ritrova con un procedimento disciplinare a suo carico. Pochi giorni dopo il docente, attivista e scrittore Christianviene sospeso per tre mesi per averto – con una metafora ispirata a Star Wars – il ministro Valditara durante una festa dianza Verdi e Sinistra.Ad accomunare tutti questi episodi l’espressione pubblica di idee politiche da parte di insegnanti. Ma tra social, scuola ed eventi, quali sono effettivamente i limiti degli insegnanti? “Isvolgono un servizio pubblico e lo fanno da membri della pubblica amministrazione”, spiega Claudio Moizo, avvocato del lavoro, a ilfattoquotidiano.