Quotidiano.net - Cina: auto contro studenti vicino a una scuola, molti feriti

sono rimastiquesta mattina dopo essere stati travolti da un'fuori da unaelementare a Changde, nella provincia cinese meridionale dello Hunan. Si tratta del terzo episodio violento in, una settimana dopo i 35 morti di Zhuhai a causa di un'lanciata a tutta velocitàa un centro sportivo e l'accoltellamento nelladi Wuxi costato la vita a otto persone. Una calca in unanello Xinjiang, provincia nordoccidentale della, ha causato 14. L'incidente, secondo lerità locali, è avvenuto lunedì pomeriggio intorno alle 15:25 (le 7:25 in Italia) presso lamedia n.8 di Kashgar, il cuore culturale della minoranza uigura nella regione. Uno studente è caduto davanti a una porta mentre gli alunni si spostavano tra un dormitorio e un edificio scolastico, "causando una calca", ha riferito una nota sui social del governo cittadino, senza fornire ulteriori dettagli.