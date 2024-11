Tpi.it - Cesara Buonamici denuncia per stalking il fratello Cesare: “Perseguitava lei e il marito”

perilhato ilper aver perseguitato lei e il, Joshua Kalman: l’uomo è stato rinviato a giudizio a Fiesole, in provincia di Firenze, dal gip Agnese Di Girolamo con l’accusa dicon il processo che si aprirà il 2 ottobre 2025.Secondo la procura, le molestie avrebbero avuto inizio nel 2020 in seguito ad alcune divergenze riguardanti la gestione della proprietà sulle colline di Fiesole, che è cointestata in parte ai due fratelli e in parte in esclusiva, che comprende la villa, l’uliveto e l’azienda agricola.Le indagini sono partite dopo ladella giornalista e opinionista del Grande. Secondo l’accusa,, imprenditore oleario, avrebbe deviato le telecamere dell’azienda sull’abitazione dove la conduttrice del Tg5 vive insieme al, con lo scopo di spiarla.