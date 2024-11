Gaeta.it - Arrestato un giovane marocchino sorpreso a spacciare droga in un bosco a Civitavecchia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un venticinquenne di origine marocchina è finito in manette nei giorni scorsi, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento degli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di, ha portato alla luce un inquietante fenomeno legato alla vendita di, ora sempre più diffusa anche nei luoghi remoti come i boschi.Blocco in flagranza durante uno scambio diGli agenti, durante un’operazione di osservazione condotta in via Braccianese Claudia, hanno notato un improvviso e sospetto movimento di persone all’interno di una zonasa. Dopo attenti monitoraggi, sono riusciti a scoprire un uomo mentre si fermava a poche centinaia di metri da un altro. La scena, vista con occhio esperto, ha destato dubbi nei poliziotti: i due sembravano scambiarsi qualcosa.