Angelo Binaghi cavalca Jannik Sinner | come vuole superare anche il calcio

Diceva Federico Fellini: i più realisti, alla fine, sono i sognatori., presidente della Federazione Tennis&Padel, ingegnere nato sotto il segno del Cancro 64 anni fa a Cagliari, sta vivendo giorni da imperatore. Attimi che sognava già nel 2001, allorché venne eletto presidente della FIT e il suo sport- poverello e senza campioni - non viveva l'attuale era dorata nella quale un fuoriclassetraina l'intero movimento e tutto il mondo ammira l'Italtennis. A tal punto che le prestigiose Finals appena vinte dasi disputeranno in Italia fino al 2030, un risultato ottenuto grazie all'appoggio dell'Atp a dispetto di rivali (Arabia e Giappone) che avrebbero strapagato per ospitare il torneo dei maestri. Ma ha vinto il fascino dell'Ital. Durante l'impero diil tennis italiano è innegabilmente cresciutomai era successo prima, frutto all'inizio dell'incredibile esplosione di ragazze d'oro (Schiavone e Pennetta), poi del cicloneche ha sparigliato tutto diventando un formidabile pifferaio magico per altri bravi topolini: Berrettini a parte, ecco Musetti, Sonego, Arnaldi, Darderi.